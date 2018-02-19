Гривна ушла в пике, но цены на заправках удивляют

19.02.2018 16:10

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 19 февраля

За выходные доллар США добавил 24 копейки и стоит 26,99 грн.

Евро подорожал на 21 копейку и его курс составляет 33,64 грн.

Напомним, исторические антирекорды гривны относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США 26 февраля 2015 года достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года – 35,66 грн.

Тем временем на украинских АЗС подешевели бензин и дизтопливо, а цены на автогаз остались стабильно высокими.

Сегодня, 19 февраля, утром литр бензина категории А-95 в среднем по Украине стоит 30,24 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 27,99 грн до 32,49 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,5 грн.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,20 грн. Цены на АЗС отличаются от 26,40 грн до 29,99 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 13,12 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС – 12,24 грн, максимальная – 13,99 грн.

Напомним, исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классен заявил, что курс биткоина к концу 2018 года может подскочить до 40 тысяч долларов. Эксперт прогнозирует скачок курса к концу этого года, при этом 90% других криптовалют обесценятся, так как они не имеют перспектив для развития.

Источник: Politeka