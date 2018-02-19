Какая пенсия будет у украинцев с маленькой зарплатой: появилось пояснение

19.02.2018 20:20

Увеличение роли стажа стало бы решением проблемы с низкими пенсиями для тех, кто в силу своих профессиий получали небольшую зарплату.

Об этом заявил замминистра социальной политики, один из авторов пенсионной реформы в Украине Николай Шамбир в интервью Realist.

"Роль заработной платы у нас выше, чем роль стажа. У нас пропорциональная зависимость. Человек, который платил взнос со средней зарплаты, получит пенсию в два раза ниже, чем тот, кто платит взносы с зарплаты в два раза выше средней. С одной стороны, это правильно, так как и взнос вдвое ниже. Но, с другой стороны, у нас роль стажа получается не настолько высокой…" - объяснил он.

По его словам, власть разрабатывает более выгодные условия выхода на пенсию.

"Поэтому в принципе стоит подумать об увеличении роли стажа. Хотя у нас есть надбавка за стаж сверх нормы, но ее роль незначительна", - сказал Шамбир.

Источник: https://from-ua.com