Лукашенко назвал условие для ввода миротворцев на Донбасс

19.02.2018 07:20

Беларусь выразила готовность направить миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе, но только в том случае, если об этом будет договоренность между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным. Как информирует replyua.net со ссылкой на БЕЛТА, об этом в воскресенье, 18 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко.



Так, согласно словам президента Беларуси, если бы им поручили выполнить определенную роль в урегулировании конфликта на Донбассе, то, конечно же, Минск бы сделал все необходимое и зависящее от него, не занимая при этом чью-то позицию. Лукашенко заявил: «Я говорил даже обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я намерен четко выполнять то, о чем вы, два президента, сможете договориться: встать между - я встану. Если вы договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе. Поставим их там, где вы скажете».



В это же время со слов Лукашенко стало ясно, что он не может сделать того, о чем не удастся договориться президентам Украины и России. Президент Беларуси добавил, что «таковой является позиция Беларуси, она честная и искренняя». Он добавил: «Ни в каком ином случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию».