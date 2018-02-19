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Переход на летнее время 2018: когда в Украине переводят часы

19.02.2018 20:03
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Переход на летнее время 2018: когда в Украине переводят часы

Только недавно встретили Новый год, а уже скоро и весна. В последнее воскресенье марта, в ночь с 25 на 26 число, в 3:00 необходимо перевести стрелки часов на один час вперед.

В связи с этим встать и лечь спать украинцам придется раньше привычного времени. Такие перемены нередко вызывают стресс у организма.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, весна, перевод часов, лето
 
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