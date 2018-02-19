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Самоубийство студентки в Киеве: ВУЗ пошел на скандальный шаг

19.02.2018 16:20
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Самоубийство студентки в Киеве: ВУЗ пошел на скандальный шаг

Студентку 1-го курса Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца из Туркменистана Мукаддас Насырлаеву, которая совершила самоубийство, руководство учебного заведения отчислило задним числом

 

Об этом сообщил адвокат погибшей Ровшанбек Розметов.

“Друзья, НМУ им. Богомольца в “лучших” традициях чиновников советского союза отчислил Мукаддас задним числом. Они пишут, что по состоянию на 18.02.2018 г. не знают, что случилось с Мукаддас”, – заявил адвокат.

В официальном заявлении вуза говорится, что девушку отчислили из-за нарушения миграционного законодательства.

“К сожалению, Мукаддас была отчислена с НМУ за нарушение миграционного законодательства. Срок действия ее визы истек 17.12.2017 года. К этому времени Насырлаева не оформила вид на жительство (временный, – ред.) и не уехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась”.

Как передавала Politeka, пользователи сети обвиняют в трагедии студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой работников деканата ВУЗа и требуют для них наказания за доведение до самоубийства.

Напомним, 18-летняя студентка Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насирлаева, которая пропала в Киеве 30 января, наложила на себя руки. Девушка прыгнула с моста Патона еще в день исчезновения.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, как она прыгнула. Тело девушки пока не нашли, но уже ведутся поиски.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, скандал, ВУЗ, самоубийство, студентка
 
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