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Средняя зарплата в 2018 году достигнет 10 000 грн, а цены будут стабильны: Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало решать социальные вопросы.
«Что касается цен, то поверьте, что цены бы все равно росли, даже если бы мы не поднимали социальных стандартов. Но держать людей на минимальной зарплате в 1450 грн, как это было до 1 декабря 2016 года, дальше было невозможно, и я с этим категорически не соглашался, как и с несправедливой пенсионной системой», — отметил он.
«В 2017 году мы провели ряд системных изменений, которые дали возможность начать поднимать реальные доходы людей за счет роста национальной экономики. Это надо продолжать. Но я точно знаю, что в 2018 году цены будут более стабильными, чем они были в 2017», — сказал Гройсман.
Также, исходя их его слов, реальная зарплата в Украине в 2017 году выросла на 19%.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, повышение, Гройсман
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