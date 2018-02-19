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Субсидии по-новому: что изменится для украинцев весной

19.02.2018 12:50
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Субсидии по-новому: что изменится для украинцев весной

Министерство финансов завершило процесс подготовки системных изменений к Постановлению Кабинета министров, которое предполагает полную монетизацию льгот и субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отметим, если это постановление примут, средства будут перечисляться на личный счет получателя в банке. Для украинцев, которые не открыли счет в банке, услуга будет доступной в отделениях связи.

Эти нововведения вступят в силу с 1 апреля 2018 года.

Напомним, в январе 2018 года совладельцы многоквартирных домов и их представители просили правительство принять решение и запустить адресную монетизацию субсидий на оплату услуг ЖКХ. Также в требованиях присутствовала необходимость возмещения задолженности бюджета по льготам и субсидиям за предыдущие периоды перед ОСМД.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, весна
 
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