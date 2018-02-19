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У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе
Для Украины главное обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами
Украина не будет вести диалог с представителями группировок так называемых "ДНР" и "ЛНР" по развертыванию миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
По его словам, для Украины главное обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами. Он напомнил, что окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.
"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов – получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", – отметил Константин Елисеев.
Чиновник добавил, что для введения миротворцев также необходимо разрешение Украины.
"Принимающая сторона – это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований", – заявил Елисеев.
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Кремль, Порошенко, миротворцы
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