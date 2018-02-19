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У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой

19.02.2018 14:05
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У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) направила в Минюст документ, которым хочет запретить ввоз в Украину “серых” телефонов.

Свое решение они объясняют тем, что такие телефоны создают помехи в связи.

К таким относятся телефоны стандарта DECT 6.0, заточенные исключительно под американских потребителей. У нас работа таких радиотелефонов накладывается поверх частот для 3G и создает помехи.

Чтобы избежать подобной истории с 4G, в Украине и развернули борьбу с несертифицированным товаром. С такой проблемой столкнулся западный филиал Украинского Госцентра радиочастот (УГЦР), когда обнаружил, что именно на западе страны больше всего таких телефонов.

Владельцам таких устройств даже светят штрафы в размере от 510 до 680 грн. Если поймают повторно, то выложить уже придется от 850 до 1700 грн.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, штраф, мобильный телефон
 
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