В МИД Польши сделали заявление об "антибандеровском законе"

19.02.2018 07:46

Яцек Чапутович надеется, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной

Исторические споры не должны ослаблять связи польского и украинского обществ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".

Дипломат выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной.

"Говорится о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, по территориальной целостности Украины, защите Украины, поддержке в ее споре с Москвой и для проевропейской ориентации Украины – нет никаких сомнений", – заявил глава МИД Польши.

Напомним, что в прошлом году Украина запретила польскому ИНП проведение эксгумаций на своей территории. Министерство иностранных дел Польши, в свою очередь, запретило въезд в Польшу для ряда украинских чиновников, отвечающих за историческую политику.

Как известно, принятый недавно в Польше закон вводит наказание за заявления относительно вины польской нации или польского государства в Холокосте, а также за выражение "польские лагеря смерти".

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность законом, который предусматривает ответственность за "преступления украинских националистов".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Источник: https://www.segodnya.ua