В МИД Польши сделали заявление об "антибандеровском законе"

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Яцек Чапутович надеется, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной
Исторические споры не должны ослаблять связи польского и украинского обществ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".
Дипломат выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной.
"Говорится о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, по территориальной целостности Украины, защите Украины, поддержке в ее споре с Москвой и для проевропейской ориентации Украины – нет никаких сомнений", – заявил глава МИД Польши.
Напомним, что в прошлом году Украина запретила польскому ИНП проведение эксгумаций на своей территории. Министерство иностранных дел Польши, в свою очередь, запретило въезд в Польшу для ряда украинских чиновников, отвечающих за историческую политику.
Как известно, принятый недавно в Польше закон вводит наказание за заявления относительно вины польской нации или польского государства в Холокосте, а также за выражение "польские лагеря смерти".
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность законом, который предусматривает ответственность за "преступления украинских националистов".
Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, Польша, скандал
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