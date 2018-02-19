В половину:"Укрпочта» поднимат тарифы

19.02.2018 20:40

Тарифным советом, при Министерстве инфраструктуры Украины, был утвержден тариф «Укрпочты» на подписку печатных изданий. Тариф поднялся почти на 50%

Проект приказа опубликован на официальном сайте МИУ.

Тарифы повысят в два этапа: на 24,7% со второго полугодия 2018 и на 19,2% с 1 января 2019. После этого цена услуги должна выйти на уровень себестоимости.

Однако ОАО «Укрпочта» не планирует повышать тарифы на подписку печатных изданий читателям в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Это необходимо для распространения украинской прессы среди жителей вышеуказанных территорий.

«Идет война, в том числе и информационная. Каждый украинский голос на территории Донецкой и Луганской областей является бесценным. Именно поэтому и Министерство инфраструктуры и ПАО „Укрпочта“ выступают за то, чтобы стоимость подписки на украинскую прессу оставалась без изменений для читателей в этих регионах», — Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Источник: https://donpress.com