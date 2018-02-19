Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В половину:"Укрпочта» поднимат тарифы

19.02.2018 20:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В половину:"Укрпочта» поднимат тарифы

Тарифным советом, при Министерстве инфраструктуры Украины, был утвержден тариф «Укрпочты» на подписку печатных изданий. Тариф поднялся почти на 50%

Проект приказа опубликован на официальном сайте МИУ.

Тарифы повысят в два этапа: на 24,7% со второго полугодия 2018 и на 19,2% с 1 января 2019. После этого цена услуги должна выйти на уровень себестоимости.

Однако ОАО «Укрпочта» не планирует повышать тарифы на подписку печатных изданий читателям в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Это необходимо для распространения украинской прессы среди жителей вышеуказанных территорий.

«Идет война, в том числе и информационная. Каждый украинский голос на территории Донецкой и Луганской областей является бесценным. Именно поэтому и Министерство инфраструктуры и ПАО „Укрпочта“ выступают за то, чтобы стоимость подписки на украинскую прессу оставалась без изменений для читателей в этих регионах», — Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Укрпочта, тарифы, повышение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх