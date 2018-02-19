В старых традициях: Кремль озвучил свои условия размещения на Донбассе миротворцев

19.02.2018 16:30

Риторика российских властей характеризуется своеобразным постоянством, и это уже в который раз стало очевидным сегодня после интервью спикер Кремля Дмитрия Пескова. Как передает replyua.net, пресс-секретарь российского президента заявил, что нельзя определять состав и мандат миротворческого контингента на Донбассе, если этот вопрос не согласовать с боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".



В то же время Песков добавил, что впервые идею о мисси якобы озвучил российский лидер Владимир Путин, а также, что "якобы ее он инициировал". "Нельзя подобную миссию, ее состав и режим размещения определять до тех пор, пока этот вопрос не пройдет обсуждения с "республиками Донбасса", - подчеркнул Песков. Кремлевский политик считает, что с боевиками "Л/ДНР" Киев должен проводить диалог.



Ранке стало известно, что Россия и страны Запада уже до конца текущего года могут достичь компромиссного решения относительно ввода на Донбасс миротворцев ООН. В частности, в этом убежден эксперт по международной политике Максим Яли. Таким образом он прокомментировал переговоры по Украине при участии специального представителя СШАКурта Волкера и советника президента РФ Владислава Суркова.