В Украине изменятся правила аренды жилья

19.02.2018 15:52

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ готовит новый законопроект об аренде жилья. Новый документ должен узаконить отношения между арендатором и арендодателем.

В документе пропишут определение «съемное жилье», каким образом туда вселяются, выселяются и как решаются спорные моменты. С одной стороны, считает Зубко, это позволит сократить долю «теневого» рынка, а с другой — даст возможность официально оплачивать аренду жилья для сотрудников, передает facenews.

Документ пока еще только разрабатывается, как будут наказывать тех, кто не станет выходить из «тени», неизвестно. Эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк уверен, что в законе пропишут не только определение, но и требования к съемному жилью. Кроме того, парламентариям, по мнению эксперта, стоит указать и механизм решения спорных ситуаций.

На данный момент есть два способа «легализовать» аренду. Подписав договор, владелец жилья должен в налоговой декларации указать доход от сдачи жилья в аренду. Или же риелтор, который участвовал в сделке, должен подать в своей отчетности информацию о заключенной сделке. Но по факту в подавляющем большинстве случаев договоры никто не регистрирует, а Фискальной службе доход не показывают.

Исключение — элитное жилье и предприниматели, которые зарабатывают на сдаче недвижимости в аренду."Люди, которые не хотят оформлять договор аренды, не будут этого делать, какой бы там закон не приняли. Рынок сейчас действительно находится в «тени». Нужно ли выходить из «тени»? Конечно же! Поможет ли закон? Уверен, что не поможет", — рассказывает Максим Бабуряк.

Правильно оформленный договор защищает и арендатора, и арендодателя. В документе нужно не только перечислить всю мебель и технику, но и прописать условия, при которых можно досрочно разорвать договор, кто должен платить за возможный ущерб, когда должна вноситься арендная плата и как часто ее можно пересматривать, поясняет юрист Александр Плахотник. На данный момент все указанные вопросы регулируются Гражданским кодексом. Так вот, согласно ему выселить квартиранта фактически можно только через суд. Даже если не платить за жилье несколько месяцев, прийти и выгнать арендатора нельзя.

К слову, несколько недель назад в Запорожье квартирантка в съемной квартире сломала большую часть мебели и даже побила стены. Об этом собственник квартиры сообщила в социальных сетях, прикрепив в качестве подтверждения фотографии в квартире. Теперь провинившуюся квартирантку придется искать в полиции, а после доказывать, что изначально квартира находилась в другом состоянии. И если в договоре это не указано, доказать факт порчи имущества будет сложно.

Источник: https://from-ua.com