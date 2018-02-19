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В Украине набирает обороты новое банковское мошенничество
В Украине появился новый способ получить у доверчивых украинцев их персональные банковские данные. Для этого мошенники создали приложение для Android Универсальный Мобильный Банкинг, сообщает пресс-служба Приватбанка, передает Корреспондент.
Отмечается, что мошенническое приложение обещает удобный банкинг сразу для всех банков. Для этого при регистрации пользователей просят указать данные из карт, включая CVV-код.
Приложение Универсальный Мобильный Банкинг появилось вGoogle Play 14 февраля и за три дня набрало пять тысяч скачиваний.
В ПриватБанке заявили, что единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24.
"Любые сторонние "мобильные банки" – фишинговые программы, созданные для воровства личных данных клиентов и воровства денег", - сообщили в банке.
Ранее в Приватбанке предупреждали о другом виде фишинга, который активно распространялся в Украине. Речь идет о беспрецедентном в истории банковского рынка случае массового фишинга личных данных клиентов. Их собирали под предлогом коллективного иска к банку.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, банк, мошенничество
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