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Менше 6 тис грн: нарешті правильно порахували зарплти українців

20.02.2018 13:07
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Менше 6 тис грн: нарешті правильно порахували зарплти українців

70% украинцев получают зарплату меньше 10 тысяч гривен. Официальные данные по состоянию на декабрь 2017-го публикует Государственная служба статистики
Большинство наших соотечественников получают 3200-6000 грн в месяц – 43,8%. Еще 26,1% получает от 6 до 10 тыс. в месяц.
Почти четверть, 23,5% украинцев получают свыше 10 тыс. гривен зарплаты.
Также в отчете отмечается, что начисления в пределах минимальной заработной платы в Украине имели 6,6% штатных работников. Это на 3,7% меньше, чем в марте 2017 года.
Для сравнения, средняя зарплата в Польше в четыре раза выше украинской. В 2017 году средняя зарплата в Польше составила 4271 злотый (это чуть более 1 тыс. евро или около 34 тыс. гривен).
Источник Важные новости



Теги: Донбасс, зарплата, данные, украинец
 
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