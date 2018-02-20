Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Начинать с российского понимания! Курт Волкер готов пойти на уступки России в отношении миротворцев

20.02.2018 08:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Начинать с российского понимания! Курт Волкер готов пойти на уступки России в отношении миротворцев

«Последняя встреча Волкера и Суркова, показывает, что Кремль, возможно, готов по крайней мере протестировать возможности компромисса вокруг миротворческих сил. И Курт Волкер дал нам понять, вокруг чего они будут рассматривать компромисс», - говорит российский публицист и политолог Лилия Шевцова.
«Курт Волкер говорит о том, что можно начинать с российского понимания роли миротворческих сил, то есть контингента, который будет охранять только команду миссии ОБСЕ. На следующем этапе поле деятельности будет расширено, будет расквартирован новый контингент миротворческих сил на более широком пространстве. По мере расширения деятельности миротворческих сил, с чем должна согласиться Россия, на этой территории под контролем миротворцев будут происходить политические изменения, которые сформулированы в политической части Минских соглашений»,- считает Шевцова.



Теги: Россия, Донбасс, миротворцы, Курт Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх