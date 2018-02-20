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Польша построит на границе с Украиной забор за десятки миллионов евро
На польско-украинской границе появится специальная ограда для предотвращения наплыва диких кабанов на территорию Польши. Как сообщает Польское радио, причина - распространение вируса африканской чумы свиней из Украины и Беларуси, передает vesti-ukr.com.
Строительство стены обойдется Польше в 150 млн злотых (36 млн евро). Польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель сообщил в Брюсселе, что Польша приняла меры, чтобы эффективно бороться АЧС, и сейчас хочет защитить границу.
"Это дело безопасности государства. В рамках этой безопасности мы создаем барьер, который должен предотвратить наплыв диких кабанов в Польшу. Мы приняли решения, исключающих явление АЧС, а когда этого достигнем, не можем подвергаться угрозе со стороны Украины и Беларуси", - сказал министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель.
По его словам, работа над законом в этом деле подходит к концу. После межведомственных консультаций, еще в марте он должен попасть в Сейм.
О намерении построить заградительные сооружения в связи с АЧС польские власти заявляли еще в сентябре. Так, с 2014 года было обнаружено 93 очага африканской чумы в трех вооеводствах: Подляшском, Люблинском и Мазовецком. Также выявлен 461 случай заражения африканской чумой свиней у диких кабанов.
Накануне в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщили, что в Украине в 2017 году зафиксировано 140 случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС). "Всего в течение 2017 года в Украине зафиксировано 140 случаев АЧС, из них 111 - среди домашних свиней, 24 - среди диких и 5 - инфицированных объектов", - отметили в ведомстве.
Напомним, что в марте 2017 года власти США начали сбор заявок на проект двух вариантов стены на границе с Мексикой. Планируемая высота стены — от 5,5 до 9 м.
Прочность материалов должна быть такой, чтобы не позволить нелегалам проделать в стене отверстие шире 30 сантиметров менее, чем за час.
Предполагаемая стоимость проекта Трампа превышает 20 миллиардов долларов. Но пока палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение только 1,6 миллиарда бюджетных средств для строительства этой стены.
Теги: Украина, США, Донбасс, Польша, Беларусь, Мексика, африканская чума, забор
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