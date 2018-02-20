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Таких успехов, как во время руководства Щербицкого, Украина не достигала ни до, ни после него – директор издательства "АДЕФ-Украина" Истомина
Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий был человеком с государственным масштабом мышления, чего не хватает нынешним топ-менеджерам Украины, сказала в комментарии изданию "ГОРДОН" директор издательства "АДЕФ-Украина", соавтор книги "Володимир Щербицький. Життя, присвячене Україні" Алла Истомина.
Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий все свое время посвящал развитию украинского государства, поэтому книга, изданная в честь 100-летия со дня его рождения, называется "Володимир Щербицький. Життя, присвячене Україні", заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" директор издательства "АДЕФ-Украина" Алла Истомина.
"Идея о книге возникла год назад. 17 февраля 2018 года – сто лет со дня рождения Щербицкого. Мы считаем, что Щербицкий – экстраординарная личность для истории Украины. Прежде всего потому, что его жизнь полностью совпала с формированием и становлением Украины в ХХ веке. Да, он был частью системы и социума, в котором ему довелось жить. Но при этом его личность, характер и харизма не подчинились этой системе и ярко проявились при управлении страной.
Таких успехов, как во время руководства Щербицкого, Украина не достигала ни до, ни после него. Это был человек с государственным масштабом мышления. Именно этого не хватает сегодняшним топ-менеджерам Украины. Все свое время и энергию он посвятил тому, чтобы его страна процветала. Поэтому мы и назвали книгу "Володимир Щербицький. Життя, присвячене Україні", – подчеркнула Истомина.
По ее словам, в книге Щербицкий представлен, в первую очередь, как государственный деятель.
"Кроме служебной дачи и трехкомнатной квартиры, в которой жила его семья, у него больше ничего не осталось. А когда его не стало, супруга, проработавшая всю жизнь директором школы, получала пенсию в 60 рублей. На то время килограмм бананов стоил 70 рублей. То есть мы говорим о человеке, который не тянул все под себя, а, наоборот, отдавал. На благо страны.
Если говорить о книге, то над ней работал авторский коллектив, который возглавлял президент Академии наук Украины Борис Патон. В рабочую группу входили Георгий Крючков (первый секретарь Одесского обкома Компартии Украины. – "ГОРДОН"), академик Петр Толочко, преподаватель Юрий Латыш, Игорь Шпак (сотрудник издательства "АДЕФ-Украина" Игорь Шпак. – "ГОРДОН") и Григорий Максименко, работавший в архивах. В этой книге мы постарались показать Щербицкого, прежде всего, как государственного деятеля. Также добавили большой объем фотоматериала. Всего в книге 888 страниц", – отметила собеседница.
По ее мнению, книга будет интересна в том числе и историкам.
"Многие материалы в этой книге публикуются впервые. Они дают возможность увидеть, как управлял Щербицкий, какие принимались решения и тому подобное. Именно вторая часть книги с архивными материалами делает ее интересной не только для широкого круга читателей, но и для историков. Молодые люди должны знать, какие люди принесли себя в жертву, чтобы Украина процветала и развивалась. Жизнь Щербицкого – яркий пример служения своей стране. Книга издана в небольшом тираже. Мы пошли по популярному в Европе пути, когда книгу можно получить под заказ. То есть каждый экземпляр изготавливается индивидуально. Обладателем первого именного экземпляра стал Борис Патон", – резюмировала Истомина.
17 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Щербицкого. Он четверть века занимал высокие государственные посты в Украине, семь лет был председателем Совета Министров, почти 18 лет – первым секретарем ЦК Компартии Украины. Щербицкий скончался 16 февраля 1990 года – через пять месяцев после отставки и за день до своего 72-летия.
Теги: Украина, Донбасс, книга, успех, руководство, коммунистическая партия
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