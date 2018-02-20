В Украине хотят ввести новые правила аренды жилья: что изменится

20.02.2018 10:14

Кабмин хочет ввести в Украине новые правила аренды недвижимости, чтобы вывести этот рынок из "тени". Сейчас владельцы квартир не декларируют доходы, а соответственно не платят налоги. Арендаторы при этом часто остаются бесправными. Об этом пишет Realist.

Как стало известно, в документе намерены прописать определение "съемное жилье", каким образом туда вселяются, выселяются и как решаются спорные моменты.

Пока проект лишь на стадии разработки. Неизвестны и способы наказания людей, которые не захотят выходить из "тени".

При этом эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк уверен, что в законе пропишут не только определение, но и требования к съемному жилью.

Пока же есть два способа "легализовать" аренду. Подписав договор, владелец жилья должен в налоговой декларации указать доход от сдачи жилья в аренду. Или же риелтор, который участвовал в сделке, должен подать в своей отчетности информацию о заключенной сделке.

Правильно оформленный договор защищает и арендатора, и арендодателя. В документе нужно не только перечислить всю мебель и технику, но и прописать условия, при которых можно досрочно разорвать договор, кто должен платить за возможный ущерб, когда должна вноситься арендная плата и как часто ее можно пересматривать, поясняет юрист Александр Плахотник.

На данный момент все указанные вопросы регулируются Гражданским кодексом. Так вот, согласно ему выселить квартиранта фактически можно только через суд. Даже если не платить за жилье несколько месяцев, прийти и выгнать арендатора нельзя.

"Расторгнуть договор можно, согласно закону, если плата не вносится более 6 месяцев! Также можно по инициативе собственника жилья, если там, например, должны поселиться его родственники или квартиру решили продавать. И вот в последнем случае предупредить нужно заранее — за 2 месяца. А если квартирант откажется выселяться, то нужно судиться. Самовольно выгонять из квартиры жильца нельзя", — рассказывает юрист.

Что же касается налогов, прибыль от сдачи недвижимости в аренду должна облагаться подоходным налогом (18%) и военным сбором (1,5%). К примеру, за квартиру, которая сдается за 10 тыс. грн, в бюджет придется заплатить почти 2 тыс. грн налогов.

Официальный договор аренды позволяет квартирантам получить временную регистрацию, оформить субсидию в съемном жилье и защитить свои права.

"Действующий украинский закон скорее прописан в пользу того, кто снимает жилье. Нельзя выселять зимой, не платить можно до 6 месяцев, разрывать договор нужно в суде и выселять из квартиры должны правоохранители, исполнительная служба. Кажется, что это все жестко, но на самом деле никто ничего не регистрирует и рынок спокойно себе существует в "тени", — пояснил юрист.

Как в мире

В большинстве европейских стран для аренды жилья понадобится подтвердить свою платежеспособность. В одном случае арендаторы просят заплатить сразу за 3−6 месяцев и внести залог, в другом — показать справку о доходах и рекомендательные письма. При этом в некоторых странах до 70% населения города живет в съемном жилье.

К примеру, в США можно найти доходные дома, в которых не сдают квартиры молодым людям и семьям с детьми, или же наоборот — здания, в которых в основном живет молодежь.

Как сообщали ранее Киев попал в тройку городов мира с самой дорогой арендой жилья.