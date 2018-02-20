В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего

20.02.2018 12:32

В Украину идут сильные морозы, которые на фоне высокого атмосферного давления и двух антициклонов будут сопровождаться снижением температуры. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на собственной странице в социальной сети, предупреждая о последствиях снижения температуры. Согласно данным метеорологов с Запада и Севера в Украину идут два антициклона "Енрик" и "Фриц".

Они достигнут Украины уже сегодня, в результате чего страна окажется в зоне их совместного воздействия. Снегопады в стране маловероятны: столбики термометров опустятся до -6...-12 градусов, на Западе - -9...-15 градусов. А днем температура будет крутиться возле -1...-5 градусов. На юге будет чувствоваться приближение весны: 0...+5 градусов. Но ночью там также холодно. Холодная погода сохранится и в Киеве: ночью -6...-9, днем -2...-4 градуса. Осадки маловероятны. На дорогах скользко.

Напомним, ранее синоптики опровергли прогноз о скором окончании зимы и сообщили о резком ухудшении погодных условий. Укргидрометцентр сделал предупреждение украинским водителям быть крайне осторожными на дорогах, так как ухудшающиеся погодные условия резко повышают опасность аварий на дорогах и трассах страны.

Источник "Диалог.UA"