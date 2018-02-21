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Боевики "ЛНР" стали требовать у наблюдателей ОБСЕ паспорта
21.02.2018 19:26
Вооруженный член "ЛНР" приказал наблюдателям ОБСЕ покинуть район Вознесеновки после отказа в предъявлении паспортов. Об этом сказано в отчете организации от 19 февраля.
Так, осуществляя мониторинг в пункте пропуска неподалеку от Вознесеновки (Червонопартизанск) в течение 40 минут, члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 12 гражданских автомобилей (6 с украинскими номерными знаками и 6 — с российскими), 1 пассажирский автобус (с российскими номерными знаками, 30 пассажирами на борту и табличкой с надписью "Свердловск–Гуково" на русском языке) и 3 пустых грузовика, а также вышли 5 человек (2 мужчин и 3 женщины, в возрасте 25–50 лет).
Наблюдатели также видели 1 автомобиль (с украинскими номерными знаками) в очереди на въезд в Украину. По прибытии команды Миссии в пункт пропуска, член "ЛНР" (женщина в возрасте 40 лет) попросила сотрудников СММ предъявить их паспорта, и после того, как сотрудники Миссии отказались удовлетворить эту просьбу, сказала им покинуть этот район.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, паспорт, ОБСЕ, ЛНР
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