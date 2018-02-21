Будет только хуже: украинцам озвучили тревожный прогноз по росту цен

21.02.2018 14:30

В 2018 году в Украине сохраняется риск быстрого роста инфляции

В этом году уровень инфляции в Украине может составить 13-14%, а если правительство решит поднять тарифы на коммунальные услуги, то он может вырасти еще больше. Об этом заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк.

“Ускорение инфляции в январе это эффект от того, что гривна в декабре-январе сильно девальвировала. То есть это прямое влияние на обесценивания гривны и на ускорение инфляции. Об этом говорили все эксперты еще в конце года, что те параметры инфляции, которые заложены в бюджет совершенно нереальны. И если опять же ничего плохого не произойдет для граждан, то мой официальный прогноз по инфляции где-то 13-14% по году”, – сказал эксперт.

Экономист считает, что в результате роста тарифов на газ и электроэнергию инфляция может быть еще более внушительной.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за январь 2018 года инфляция выросла на 1,5% по сравнению с 1% в декабре прошлого года. В годовом измерении Госстат также констатировал ускорение роста инфляции. Рост потребительских цен составил 14,1% по сравнению с 12,6% в 2017 году

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков за первый месяц 2018 года выросла на 2%, услуг, связанных со здравоохранением и образованием, – на 1,4%, жилищно-коммунальных услуг – на 0,4%. В то же время на 3,9% снизились цены на одежду и обувь.

Источник: ГолосUA