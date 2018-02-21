Члены семей погибших на Майдане смогут получать досрочное пенсионное обеспечение

21.02.2018 13:00

В Украине вступил в силу закон №2281-VIII о назначении досрочной пенсии по возрасту семьям погибших в ходе Революции достоинства, передает 112-Украина.

Документ предусматривает изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которым право на назначение досрочной пенсии по возрасту есть у жен/мужей погибших на Майдане, - при условии, что они не вступили в повторный брак. Это решение распространяется на детей, которые стали инвалидами, будучи несовершеннолетними, а также на родителей погибших.

Женщины из числа перечисленных лиц смогут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 20 лет стажа, а мужчины - в 55 лет при наличии 25 лет стажа.

Подробнее о том, какие льготы ввели для семей Небесной сотни и пострадавших участников Евромайдана, читайте в нашем материале - "Спустя четыре года после Революции достоинства: Какие льготы ввели для семей Небесной сотни и пострадавших "майдановцев".

Источник: https://from-ua.com