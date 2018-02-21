ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России

21.02.2018 20:30

Срок действия санкций против российских физлиц и юрлиц истекает 15 марта

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в среду, 21 февраля, согласовал продление санкций ЕС в связи с ситуацией в Украине в отношении физических и юридических лиц России.

Как сообщается, Coreper дал "зеленый свет" продлению индивидуальных санкций в отношении российских лиц и организаций – речь идет о санкциях, истекающих 15 марта.

В сообщении отмечается, что индивидуальные санкции будут продлены на шесть месяцев – до 15 сентября. При этом в нынешнем списке нет изменений ни по физическим, ни по юридическим лицам, в отношении которых введены санкции ЕС.

Ожидается, что официальное решение о продлении будет принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 26 февраля.

Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил "наградить" Россию за длительное перемирие на Донбассе. Он считает, что нужно поэтапно отменять ограничительные меры против россиян.

При этом представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны об ослаблении санкций против России.

Отметим, что немецкий дипломат не впервые предлагает смягчить санкционную политику по отношению к Москве. В сентябре он говорил, что нет смысла ждать, пока будет выполнен договор по прекращению огня на Донбассе.

Как известно, в середине декабря ЕС продлил санкции против РФ за агрессию в отношении Украины. Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, а также всех партнеров в "нормандском формате" и друзей Украины в ЕС "за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором".

Источник: https://www.segodnya.ua