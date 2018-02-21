Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах

21.02.2018 15:57

Министерство финансов предлагает постепенно избавляться от государственной доли в банковском секторе. Так, процент присутствия государства в банковской сфере планируется снизить до 24%, сообщает Интерфакс-Украина.



В частности, Укргазбанк и ПриватБанк должны бить полностью проданы к 2020 и 2022 годам соответственно. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, представляя Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора на заседании Кабинета министров в среду.



«Уже до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров — это международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соответственно в Ощадбанк и Укрэксимбанк», — добавил министр.



Данилюк также подчеркнул, что государство будет воздерживаться от реализации инициатив, которые могут обусловить рост доли государства в банковской системе.



«Создание новых госбанков считается нецелесообразным», — констатировал глава Минфина.

Напомним, ранее ZI сообщал о приватизации госпредприятий, о причинах их продажи, а также к чему это может привести.

Источник: http://zi.dn.ua