- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко 16:48
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- В Одессе сгорел Lexus депутата от БПП. ВИДЕО16:12
- Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах15:57
- Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз15:40
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Скандал с рекламой Порошено: Нищук поразил своим признанием15:00
- Петра Порошенко везут в суд, стянули Нацгвардию14:48
- Будет только хуже: украинцам озвучили тревожный прогноз по росту цен14:30
Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах
Министерство финансов предлагает постепенно избавляться от государственной доли в банковском секторе. Так, процент присутствия государства в банковской сфере планируется снизить до 24%, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, Укргазбанк и ПриватБанк должны бить полностью проданы к 2020 и 2022 годам соответственно. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, представляя Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора на заседании Кабинета министров в среду.
«Уже до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров — это международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соответственно в Ощадбанк и Укрэксимбанк», — добавил министр.
Данилюк также подчеркнул, что государство будет воздерживаться от реализации инициатив, которые могут обусловить рост доли государства в банковской системе.
«Создание новых госбанков считается нецелесообразным», — констатировал глава Минфина.
Напомним, ранее ZI сообщал о приватизации госпредприятий, о причинах их продажи, а также к чему это может привести.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Укргазбанк, Минфин
- Кредиторы Приватбанка выступили с жестким требованием
- Государственный "ПриватБанк" заморозил на счетах деньги юридических лиц
- "ПриватБанк" возобновил все платежи ФЛП и юрлиц – Минфин
- У "ПриватБанка" украли видеокамеры
- Сытник заявил, что в сентябре будет решающая стадия дела ПриватБанка
- Зампрокурора Донецкой области обвинили в пытках подозреваемых в расстреле сотрудников "Приватбанка"
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО12:25
- Ситуация разгорелась: боевики убили воина АТО, количество раненых резко выросла11:30
- В РФ создали методичку к международному Дню Алкоголика – Документ10:38
- «Сдали местные»: на Донетчине полиция задержала трех боевиков «ДНР»10:01
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»09:35
- Эффективное военное мероприятие: эксперт объяснил, как изменится формат АТО08:55
- Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными17:20
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко 16:48
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- В Одессе сгорел Lexus депутата от БПП. ВИДЕО16:12
- Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах15:57
- Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз15:40
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Скандал с рекламой Порошено: Нищук поразил своим признанием15:00
- Петра Порошенко везут в суд, стянули Нацгвардию14:48
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)07:48
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Квартира в Киеве за 40 тысяч гривен. Как и где можно купить жилье в кредит 18:25
- Как сделать одежду идеально чистой16:23
- Из-за Донбасса Россия может ввязаться в полномасштабную войну, – эксперт11:32
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево