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Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз
Как стало известно, в этом году в Украине для учеников четвертых классов введут дополнительные контрольные работы по чтению и математике.
Об этом свидетельствует приказ Министерства образования и науки Украины.
Так, дополнительные контрольные для четвероклассников начнутся 18 апреля и завершатся 16 мая.
В этот период выпускники начальной школы должны будут выполнить контрольные работы по чтению. Работа заключается в прочтении из специальных буклетов художественных, информационных и познавательных текстов, после чего школьники должны будут дать ответы на вопросы в специальных тетрадях.
При проверке знаний по математике также каждому ученик будут розданы индивидуальные тетради с заданиями.
Согласно приказу Министерства образования и науки Украины в этом году ученики четвертых классов будут писать дополнительные контрольные работы по чтению и математике, которые начнутся с 18 апреля и продлятся по 16 мая включительно.
В то же время, как отметили в Минобразования, результаты контрольных работ никаким образом не повлияют на семестровую оценку и оценку в аттестате.
Кроме того, в образовательном ведомстве отметили, что индивидуальные результаты учеников, как и результаты по учебным заведениям, не будут разглашаться.
Мониторинг знаний учащихся, по заверениям Минобразования, будет проводиться с целью анализа эффективности преподавания в начальной школе и проверки качества образования в общеобразовательных учреждениях в рамках государственной программы «Новая украинская школа».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, образование, школа
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