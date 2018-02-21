Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз

21.02.2018 15:40

Как стало известно, в этом году в Украине для учеников четвертых классов введут дополнительные контрольные работы по чтению и математике.

Об этом свидетельствует приказ Министерства образования и науки Украины.

Так, дополнительные контрольные для четвероклассников начнутся 18 апреля и завершатся 16 мая.

В этот период выпускники начальной школы должны будут выполнить контрольные работы по чтению. Работа заключается в прочтении из специальных буклетов художественных, информационных и познавательных текстов, после чего школьники должны будут дать ответы на вопросы в специальных тетрадях.

При проверке знаний по математике также каждому ученик будут розданы индивидуальные тетради с заданиями.

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины в этом году ученики четвертых классов будут писать дополнительные контрольные работы по чтению и математике, которые начнутся с 18 апреля и продлятся по 16 мая включительно.

В то же время, как отметили в Минобразования, результаты контрольных работ никаким образом не повлияют на семестровую оценку и оценку в аттестате.

Кроме того, в образовательном ведомстве отметили, что индивидуальные результаты учеников, как и результаты по учебным заведениям, не будут разглашаться.

Мониторинг знаний учащихся, по заверениям Минобразования, будет проводиться с целью анализа эффективности преподавания в начальной школе и проверки качества образования в общеобразовательных учреждениях в рамках государственной программы «Новая украинская школа».

Источник: https://from-ua.com