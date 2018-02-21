Петра Порошенко везут в суд, стянули Нацгвардию

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Допрос будет проводиться по делу госизмены беглого экс-президента Виктора Януковича.
Кроме Порошенко 21 февраля будет также допрошен и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Добавим, в связи с допросом Порошенко суд усилит охрану.
«Очевидно, будут приняты дополнительные меры безопасности…Точно будет организованный более тщательный досмотр посетителей для обеспечения безопасности участников процесса», – сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
По словам прокурора, на среду запланирован допрос двух свидетелей, а очередность их выступлений определит суд. 21 февраля коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича.
Напомним, ранее коллегия судей Оболонского райсуда удовлетворила запрос о допросе в качестве свидетелей защиты 16 человек из 138 заявленных.
В частности суд разрешил допрос бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка, бывшего командующего Военно-морских сил ВСУ Юрия Ильина, экс-начальника Службы безопасности президента Управления государственной охраны украины Константина Кобзаря, бывшего сотрудника УГО Сергея Бернадского, экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголєва, а также пилота вертолета, на котором передвигался Янукович во время бегства из Украины, и сотрудника «Украэроруха» Андрея Черткова, который вел переговоры с пилотом вертолета.
Из более сотни заявленных защитой жителей Крыма суд постановил допросить только трех.
Как сообщалось, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).
4 мая 2017 года Оболонский райсуд Киева начал рассматривать дело по обвинению В.Януковича в госизмене.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, суд, допрос, Порошенко, Янукович
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