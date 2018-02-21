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Приготовьтесь: курсу доллара дали честный прогноз
Во вторник подорожание доллара немного замедлилось. На наличном рынке даже местами наблюдался курсовой откат. И дальнейшие валютные прогнозы неоднозначны, пишут Вести.
Курс НБУ
На 21 февраля официальный курс гривны к доллару опустился на 6 копеек и составил 27,0729 грн/$ (с 27,0119 грн/$, установленных Нацбанком на предыдущий рабочий день). По отношению к евро официальная гривна поднялась на 11 копеек: с 33,5217 грн/евро до 33,408 грн/евро. Вырос курс гривны и по отношению к российскому рублю – в пределах одной копейки: с 4,7941 грн/10 руб. до 4,79 грн/10 руб.
Курс доллара: межбанк
20 февраля валютные торги стартовали ростом безналичного доллара на 5 копеек, после чего поднялись еще на копейку. Межбанк открылся на уровне 27,05-27,08 грн/$, затем приподнялся к 27,07-27,09 грн/$ и держится на этом уровне.
Завершились валютные торги 20 февраля сравнительно небольшим подорожанием безналичного доллара – на 2 копейки. Межбанк финишировал в рамках 27,03-27,05 грн/$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Курс доллара: черный рынок
По данным РБК-Украина, в обменных пунктах Украины 20 февраля курс доллара в продаже понизился на 4 копейки – до 27,31 грн/$, а в покупке понизился на 1 копейку – до 26,96 грн/$.
Как сообщает Капитал, во вторник на небанковском рынке физлица, торгующие валютой, готовы были купить доллар в среднем по 27,08 грн/$, а продать — по 27,22 грн/$. По сравнению с понедельником, курс американской валюты в покупке снизился на 9 копеек, а в продаже — на 5 копеек.
А вот по данным UBR.ua, курс доллара на наличном рынке Украины постепенно сокращает отрыв от межбанка: тут котировки снизились и составили 27,12-27,18 грн/$ к середине дня.
Валютный прогноз
В среду финансисты допускают как подорожание, так и удешевление доллара. С одной стороны, в среду на счета экспортеров должно поступить чуть больше доллара — с учетом запоздавшей с понедельника выручки. А с другой — многие импортеры перенесли свои покупки на среду-четверг. В целом, работу межбанка ждут в рамках 27,0-27,10 грн/$.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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