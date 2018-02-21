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Путин: "Газпром" достроит газопровод в обход Украины

21.02.2018 19:10
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Путин: "Газпром" достроит газопровод в обход Украины

Президент РФ поделился планами "Газпрома" на крупные проекты

Российский газопровод "Северный поток – 2" в обход Украины будет построен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь" Алексеем Мордашовым.

"Думаю, что они ("Газпром" – Ред.) будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток – 2". "Турецкий поток" идет вовсю. "Северный поток – 2", думаю, будет реализован", – сказал Путин.

В свою очередь Мордашов подчеркнул, что компания поставляет трубы для важных проектов "Газпрома" и "Транснефти" – по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе для поставок на экспорт.

Как известно, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины.  В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Напомним, США выступают против проекта газопровода  "Северный поток-2". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что считает его угрозой для энергетической безопасности в Европе.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Газпром, Путин, газопровод
 
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