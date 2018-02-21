- Осторожно, воры! С помощью терминалов бесконтактно снимают деньги с карт21:47
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России20:30
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Боевики "ЛНР" стали требовать у наблюдателей ОБСЕ паспорта19:26
- Путин: "Газпром" достроит газопровод в обход Украины19:10
- Приготовьтесь: курсу доллара дали честный прогноз18:38
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
Путин: "Газпром" достроит газопровод в обход Украины
Президент РФ поделился планами "Газпрома" на крупные проекты
Российский газопровод "Северный поток – 2" в обход Украины будет построен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь" Алексеем Мордашовым.
"Думаю, что они ("Газпром" – Ред.) будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток – 2". "Турецкий поток" идет вовсю. "Северный поток – 2", думаю, будет реализован", – сказал Путин.
В свою очередь Мордашов подчеркнул, что компания поставляет трубы для важных проектов "Газпрома" и "Транснефти" – по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе для поставок на экспорт.
Как известно, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.
Напомним, США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что считает его угрозой для энергетической безопасности в Европе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, Путин, газопровод
- Газ будет! Но дорогой...
- Кто на коне в газовой войне
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- Путин заявил, что отношения России и Украины рано или поздно нормализуются
- Как Украине выиграть войну (окончание)
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Боевики "ЛНР" стали требовать у наблюдателей ОБСЕ паспорта19:26
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Осторожно, воры! С помощью терминалов бесконтактно снимают деньги с карт21:47
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России20:30
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Боевики "ЛНР" стали требовать у наблюдателей ОБСЕ паспорта19:26
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)07:48
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"