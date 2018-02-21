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Скандал с рекламой Порошено: Нищук поразил своим признанием

21.02.2018 15:00
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Скандал с рекламой Порошено: Нищук поразил своим признанием

Глава Минкульта Украины Евгений Нищук в интервью изданию Корреспондент.net высказался по поводу предвыборного ролика главы украинского государства Петра Порошенко, отметив, что ему не были известны детали съемок видео, в съемках которого участвовала украинская певица Анастасия Приходько и актер Ахтем Сеитаблаев, передает replyua.net

«Я не имею отношения к съемочному процессу этого ролика, так как Министерство таким не занимается. Мне не были известны его детали, за исключением общего положительного и патриотического характера. Со всеми вопросами нужно обращаться к тем, кто непосредственно договаривался, – рассказывал содержание, обсуждались или нет детали. Я к этому отношения не имею», – подчеркнул он. Со слов Нищука, ему не было что-либо известно о деталях переговоров с продюсерами артистов, и так же удивлен, как и Приходько.

«Переговоры велись напрямую или с продюсерами, либо непосредственно, мне это неизвестно. Я в такой же ситуации, как и Ахтем и Настя», – сделал вывод политик. 



Теги: Донбасс, реклама, скандал, Порошенко
 
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