Украинцам запретят выезжать из страны: кого это коснется

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Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности
Такое заявление сделал директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев.
При этом Воробьев отмечает, что его ведомству неважно, как именно будет осуществляться платеж: “Нам не важно, каким образом он будет платить наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности”.
Однако следует учитывать, что плательщик алиментов должен предоставить расписку, если оплата происходит за наличный расчет.
Проверять наличие или отсутствие задолженности по уплате алиментов министерство юстиции будет раз в три месяца. В том случае, если после квартальной проверки у плательщика алиментов будет задолженность, его внесут в государственный реестр должников.
В качестве наказания злостным неплательщикам запретят путешествия за границу. Чтобы покинуть пределы Украины плательщик алиментов должен будет погасить долги и предоставить соответствующий отчет об оплате, только в этом случае он сможет выехать.
Как сообщала ранее Politeka, Валентин Крушинский заявлял, что несмотря на принятый Верховной Радой закон об алиментах, как он будет работать на практике, пока неизвестно. Наиболее эффективным нормами он считал запрет на управление транспортным средством и его отмена на вывоз ребенка за границу.
Между тем в Украине уже начали действовать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов. Первые группы появились в Киевской и Запорожской областях.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Громадське
Теги: Донбасс, запрет, граница, алименты
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