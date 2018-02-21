Украинское кривосудие: итоги дела о ДТП с Зайцевой

21.02.2018 10:50

Гневный пост об «украинском кривосудии» опубликовал на своей Фейсбук-странице Константин Кукушкин

В своем посте пользователь разложил «по полочкам» итог дела о резонансном ДТП с Зайцевой.

«Следим за украинским кривосудием, дело о ДТП Зайцевой.

Общественный резонанс утих, и вот что известно на данный момент

- Водитель второго авто тоже арестован, ему инкриминируют что поехал на желтый и не заметил авто Зайцевой

- Зайцева теперь тоже ехала на желтый, хотя харьковчане убеждали меня что это невозможно и у них светофоры работают с паузой, как во всём нормальном мире.

- Ну и главное - оказывается Зайцева ехала полностью трезвой, акт в котором обнаружились опиаты в крови, загадочно пропал.

Как видите, сбить стритрейсеру 11 человек под наркотой в Харькове совсем не опасно»,

- пишет Константин.

Источник: https://from-ua.com