Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Укрзалізниця» временно не будет продавать билеты

21.02.2018 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Укрзалізниця» временно не будет продавать билеты

Продажа будет приостановлена после 25 марта.

Эта мера временная. Как сообщила пресс-служба ПАО «Укрзалізниця» на сайте ведомства, после 25 марта будет приостановлена продажа билетов на пассажирские поезда. Это связано с изменением графика движения поездов в связи с переходом на летнее время. 

В сообщении сказано, что до конца этой недели еще открыта продажа билетов на некоторые пассажирские поезда, на следующей неделе – можно будет купить билеты еще на часть рейсов. 

«Об открытии продажи будет сообщено дополнительно. «Укрзалізниця» просит прощения за временные неудобства» — значится в сообщении.

Продажа билетов в обычном режиме станет возможна после корректировки графика движения по летнему времени. 

Напомним, в этом году переход на летнее время будет в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, билеты, Укрзализниця
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх