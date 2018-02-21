«Укрзалізниця» временно не будет продавать билеты

21.02.2018 13:15

Продажа будет приостановлена после 25 марта.

Эта мера временная. Как сообщила пресс-служба ПАО «Укрзалізниця» на сайте ведомства, после 25 марта будет приостановлена продажа билетов на пассажирские поезда. Это связано с изменением графика движения поездов в связи с переходом на летнее время.

В сообщении сказано, что до конца этой недели еще открыта продажа билетов на некоторые пассажирские поезда, на следующей неделе – можно будет купить билеты еще на часть рейсов.



«Об открытии продажи будет сообщено дополнительно. «Укрзалізниця» просит прощения за временные неудобства» — значится в сообщении.



Продажа билетов в обычном режиме станет возможна после корректировки графика движения по летнему времени.



Напомним, в этом году переход на летнее время будет в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.

Источник: http://zi.dn.ua