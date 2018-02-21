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В Одессе сгорел Lexus депутата от БПП. ВИДЕО

21.02.2018 16:12
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В ночь на среду, 21 февраля, в центре Одессы в Обсерваторном переулке сгорел внедорожник Lexus RX-400. Возгорание произошло примерно в 3:00, передает Корреспондент.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову. Вместе с тем, собеседник затруднился сказать, имел ли место поджог.

Сам депутат, полиция и спасатели инцидент пока не комментировали.

Петр Ионов – член политической партии БПП Солидарность. Он входит во фракцию этой партии в Одесском горсовете. Агентство называет его близким к народному депутату Дмитрию Голубову.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, депутат, Одесса, пожар, автомобиль
 
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