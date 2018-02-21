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«Вы пришли на крови!»: Толпа людей жестко встретила Гройсмана и Парубия

21.02.2018 12:05
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«Вы пришли на крови!»: Толпа людей жестко встретила Гройсмана и Парубия

Вчера возле памятника Небесной сотне на улице Институтской в Киеве люди встретили премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, когда те пришли возлагать цветы криками: «Ганьба!», «Пакуйте вещи!», «Вы пришли на крови!» .

Представители СМИ, находящиеся в тот момент на месте событий, отмечают: «Гройсмана и Парубия „заплевали“ во время поклонения Небесной сотне. Противоречивые чувства — не думаю что именно им в спину надо плевать. Точно видно, уровень нетерпимости к власти растет. И они это тоже хорошо понимают. По мимике на их лицах видела, что понимают. А президент предусмотрительнее был — приехал утречком, когда людей еще не было».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, митинг, Небесная сотня, Гройсман, Парубий
 
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