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“Нас в Украине нет? Да все наши кладбища переполнены могилами парней! Убирайся оттуда!” – российские десантники восстали против Путина.
Российский десантник, старшина ВДВ Российской Федерации Асхаб Алибеков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну на Донбассе и добровольно “отстать” от России. В Сети появилось видеообращение дагестанского десантника Асхааб Алибекова к президенту РФ Владимиру Путину. Военный требует от Кремля прекратить войны на востоке Украины, Сирии и откровенно рассказать правду о событиях на Донбассе, пишет “Диалог.UA” со ссылкой на "УСН-1492News". “Слушай, Путин, иди домой. Женой занимайся. Оставь Россию. Ты уже почти 20 лет уже во власти, ты никому дышать не даешь… Врешь, что на Украине наших солдат нету… Все кладбища переполнены молодыми парнями! Все знают!” – эмоционально заявил мужчина. По его словам, он ездит по всей России и видит, как с каждым днем становится все больше новых могил молодых людей. “Это ты все сделал! Ты со своей командой сделал!” – говорит Алибеков.
Он не отрицает, что после публикации видео с ним может произойти “несчастный случай”, но, говорит, готов к подобному развитию событий. Также он обвинил Путина в "разжигании ненависти" против "братского украинского народа", армии Украины и стремлении "уничтожить всю Россию".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, Сирия, десантники, ВДВ
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