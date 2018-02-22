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Трансграничные атаки и практика "живого щита" на Донбассе: Какие доказательства передали правозащитники в Гаагу
Правозащитники передали прокурору Международного уголовного суда доказательства преступлений на Донбассе для получения разрешения на начало полноценного расследования в Гааге, информирует 112.
Неправительственная организация Международное партнерство по правам человека (МППЧ) и Truth Hounds опубликовали отчет относительно совершенных атак на Донбассе в период с марта 2014 года по ноябрь 2017 года. Данное исследование имело целью представить общественности и прокурору Международного Уголовного Суда доказательства конкретных эпизодов, которые квалифицируются как военные преступления и должны быть расследованы.
Атаки на гражданских
Авторы передали в Гаагу информацию о событиях, несущие элементы преступлений, предусмотренных статутом МУС, в частности атаки на гражданских лиц. Отмечается, что подавляющее большинство военных действий и атак на гражданских были в населенных пунктах, расположенных непосредственно на линии разграничения или около нее.
"Несмотря на многочисленные попытки договориться о прекращении огня вместе с отводом войск и/или вооружения, последние два года конфликта можно считать низкоинтенсивной позиционной войной, которая характеризуется периодическими артиллерийскими и минометными обстрелами вдоль линии разграничения, минированием нейтральной территории, спорадическим снайперским огнем и разведывательными миссиями (как военными, так и дронами)", - отмечается в документе.
Всего было зафиксировано 134 эпизода в 22 поселках на или вблизи линии разграничения, которые квалифицируются как военные преступления согласно Статуту МУС. Атаки привели к гибели по меньшей мере 100 гражданских, ранения 162 гражданских и сотен случаев полного или частичного разрушение имущества и жизненно важной инфраструктуры. Среди них намеренно направленные на гражданских лиц или объекты и беспорядочные.
Отмечается, что наиболее распространенным средством атак были РСЗО “Град”, артиллерия и минометы. Основное количество задокументированных атак было совершено с территорий, которые временно контролируют так называемые "ДНР" и "ЛНР", хотя авторы отмечают, что определенное количество было совершено и ВС Украины.
Кроме того, авторы также говорят о тревожно большом количестве атак против школ, детских садов и больниц, что является отдельным военным преступлением в части нападений на медицинские и учебные заведения согласно статуту МУС.
Трансграничные нападения как подтверждение международного вооруженного конфликта
Россия осуществила ряд трансграничных нападений на украинские населенные пункты и военные позиции в 2014 году, что подтверждает существование международного вооруженного конфликта, отмечают правозащитники.
Речь идет об атаках на населенные пункты Колесниковка, Камышное, Югановка, Меловое, Красная Таловка, Дмитровка и Победа в июне-сентябре 2014 года.
"Эти нападения продемонстрировали привлечение России в вооруженный конфликт, который, как следствие, может рассматриваться, по крайней мере, частично, как международный вооруженный конфликт для целей статута Международного уголовного суда (МУС)", - говорится в документе.
Авторы поясняют, что природа и широта включения России в конфликт на Донбассе имеет решающее значение для определения характера конфликта, как международного или не международного.
"Эта квалификация в свою очередь определяет набор нарушений, по которым прокурор МУС может привлекать к ответственности виновных в совершении военных преступлений. Следовательно доказательства трансграничных атак, совершенных ВС РФ - это определяющий кусок пазла для МУС по ситуации в Украине", - подитожили в организации.
Практика "живого щита"
Авторы задокументировали доказательства, что все стороны конфликта регулярно размещали военную технику и живую силу на окраине или же внутри гражданских объектов и густонаселенных районов.
"Существуют обоснованные основания считать, что размещение военной техники и/или военных на окраинах и внутри гражданских объектов или же густонаселенных районов может быть квалифицировано как военное преступление в виде использования гражданских лиц в качестве "живого щита" (Статья 8(2)(b)(xxiii) Статута МУС в отношении международных вооруженных конфликтов), или же бесчеловечное или жестокое обращение (Статья 8(2)(c)(i) Статута МУС относительно немеждународних вооруженных конфликтов)", - говорится в отчете.
Правозащитники призвали прокурора МУС как можно скорее требовать разрешение на проведение полного расследования для обеспечения подотчетности и предотвращения потери ключевых доказательств. Отчет был передан в МУС в Гааге 18 декабря 2017 года.
Отметим, что в 2016 году Россия вышла из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге, которое не ратифицировала более шестнадцати лет.
Теги: Донбасс, Гаага, доказательство, правозащитники
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