Украина и Россия договорились, как делить улов рыбы в Азовском море

22.02.2018 21:12

Украина и Россия договорились о распределении лимитов по вылову рыбы в Азовском море. Ранее экологи били тревогу, что в Азовском море исчезает рыба. Но стороны договорились, что украинцы смогут вылавливать больше бычков, а россияне - тарани, сообщает местный новостной портал 0629.

По словам начальника третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александра Цивили, две страны определили такие лимиты добычи: хамсы азовской - 55 тыс. тонн, тюльки - 70 тыс. тонн, камбалы калкан - 11 тыс. тонн, азовского бычка - 25,2 тыс. тонн.

Еще установлены лимиты добычи сельди - 400 тонн, пелингаса - 240 тонн, судака - 10 тонн и 875 тонн других видов рыб.

России разрешена ловля бычков в размере 10 тыс. тонн, Украине - 15 тыс. тонн. Лимиты на вылов пелингаса разделены пополам. А вот тарани Россия сможет ловить больше - 700 тонн. По словам Цивили, тарань в основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России.

В объеме общего бассейна двумя странами также будет осуществлен вылов тюльки.

Напомним, что Украина недавно начала дноуглубление Азовского моря.