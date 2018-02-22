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Украина и Россия договорились, как делить улов рыбы в Азовском море
Украина и Россия договорились о распределении лимитов по вылову рыбы в Азовском море. Ранее экологи били тревогу, что в Азовском море исчезает рыба. Но стороны договорились, что украинцы смогут вылавливать больше бычков, а россияне - тарани, сообщает местный новостной портал 0629.
По словам начальника третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александра Цивили, две страны определили такие лимиты добычи: хамсы азовской - 55 тыс. тонн, тюльки - 70 тыс. тонн, камбалы калкан - 11 тыс. тонн, азовского бычка - 25,2 тыс. тонн.
Еще установлены лимиты добычи сельди - 400 тонн, пелингаса - 240 тонн, судака - 10 тонн и 875 тонн других видов рыб.
России разрешена ловля бычков в размере 10 тыс. тонн, Украине - 15 тыс. тонн. Лимиты на вылов пелингаса разделены пополам. А вот тарани Россия сможет ловить больше - 700 тонн. По словам Цивили, тарань в основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России.
В объеме общего бассейна двумя странами также будет осуществлен вылов тюльки.
Напомним, что Украина недавно начала дноуглубление Азовского моря.
Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, Российская Федерация, рыба, экология, договор, рыбаки
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