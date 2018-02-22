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"Укрзализныця" значительно повышает цены на билеты: названы цифры и сроки

22.02.2018 15:42
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"Укрзализныця" значительно повышает цены на билеты: названы цифры и сроки

Железнодорожная компания "Укрзализныця" планирует в 2018 году дважды поднять цены на билеты. Первое подорожание ж/д проезда планируется провести в 1 апреля на 12%. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов в интервью "Громадському радио", передает ONLINE.UA.

Читайте также: Укрзализныця вводит электронные билеты на электрички По словам Крацова, второе повышение цен на билеты планируется на октябрь 2018 года. Тарифы на проезд в поездах вырастут еще на 12%.

Также в 2018 году "Укрзализныця" планирует модернизировать сервис онлайн-продажи билетов. В функции сервиса добавят "лист ожидания", который позволит пассажирам покупать билеты на нужные им направления, даже если их уже нет в открытой продаже.



Теги: Украина, Донбасс, билеты, Укрзализниця, повышение тарифов, цены
 
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