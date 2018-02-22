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Завтра, 23 февраля, ночью до 20 градусов мороза. Народные приметы
В пятницу, 23 февраля, ночью на юге, Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха на юге и Закарпатье ночью 4-9 мороза, днем от 4 мороза до 6 градусов тепла.
На остальной территории ночью 8-13 мороза, днем 4-9 мороза. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-20 мороза, днем 7-12 градусов мороза.
В Киеве и области ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 4-6 градусов мороза.
По наблюдениям синоптиков за последние 130 лет самым теплым днем 23 февраля было в 1998 году, тогда столбик термометра достиг отметки 11.2 градусов тепла. А самым холодным этот день зафиксирован в 1945 году – тогда столбик термометра опустился до 21.7 градуса мороза.
Народные приметы: В этот день почитается память преподобного Прохора Печерского. В народе святого называли Прохор-Зимоох и говорили: "До Прохора старуха охала: "Ой, студено!" Пришел Прохор да Влас (24 февраля): "Никак скоро весна у нас?", "Прохор — к теплу поворот". В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет "мокрым".
Источник: kp.ua
Теги: Донбасс, погода, мороз, народные приметы, прогноз погоды
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