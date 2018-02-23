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Берегите деньги: супермаркеты придумали новый способ обворовывания украинцев

23.02.2018 22:02
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Берегите деньги: супермаркеты придумали новый способ обворовывания украинцев

В интернет-сети появилось разоблачение нового вида обмана, при помощи которого супермаркеты «наживались» на украинцах

Об этом сообщает Знай.

«Весы в магазине настраивают таким образом, чтобы они показывали большую цифру, чем есть на самом деле. И хоть электронные устройства редко «обманывают», все же есть один нюанс. Часто на них можно увидеть защитное пластиковое покрытие, на которое обычно покупатели не обращают внимание. Именно она может существенно подкрутить вес товара. Если же ее снять и перевесить товар, мы увидим совсем другую цифру». – говорится в сообщении.

В то же время пользователи интернет-сети уточнили, что подобные разоблачения скоро появятся «во всех супермаркетах страны».

«Ого, даже не знала», «ничего себе, вот это новость», «лучший лайфхак на просторах интернета», – пишут они.

Напомним, среди стручков, которые женщина купила в одном из гипермаркетов города, лежала голова мыши. Продукт продавался под торговой маркой супермаркета. Потерпевшая обратилась на горячую линию супермаркета, где ее пригласили приехать в магазин, чтобы разобраться в ситуации. В итоге представители торговой сети признали свою вину и вернули деньги за товар.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Донбасс, деньги, супермаркет
 
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