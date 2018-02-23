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Билеты для инвалидов и лист ожидания – нововведения от «Укрзалізниці»
УЗ вводит новшества для комфорта пассажиров.
В этом году ПАО «Укрзалізниця» готовит новшества для пассажиров. На профильном сайте при онлайн-покупке билетов будет введена опция «лист ожидания». Как рассказал и. о. главы правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов, введение этой функции позволит людям покупать билеты даже тогда, когда они отсутствуют в открытой продаже.
Для всех, кто захочет воспользоваться этой опцией, станут доступны резервные билеты из государственной брони и те, которые накануне сдали другие пассажиры. Алгоритм такой: покупатель регистрируется в waiting list, оставляет запрос на необходимое направление, как только билеты появляются в наличие и получает право их выкупить.
Еще одно нововведение – онлайн продажа билетов для людей с ограниченными возможностями. Как сообщил начальник Департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзалізниці» Александр Красношта, люди с особыми потребностями смогут через интернет покупать билеты по льготной цене.
Сейчас это возможно лишь при покупке жд билетов в кассе при предъявлении удостоверения. Пока готовится программное обеспечение на основе базы данных Министерства социальной политики.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, билеты, Укрзализниця
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