Боевики не снижают числа обстрелов позиций ВСУ: есть потери

23.02.2018 11:14

За минувшие сутки позиции ВСУ в Донбассе боевики обстреляли 19 раз, в результате один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Так, на Луганском направлении из пулеметов, минометов, гранатометов и вооружения БМП обстреливали украинские позиции возле Луганского, Троицкого, Крымского, Катериновки, Зайцево, Гладосово, Лозового и Новоалександровки.

На Донецком направлении оккупанты использовали минометы возле Новотроицкого и Песок, говорится в сообщении.

История: http://zi.dn.ua