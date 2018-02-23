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Боевики не снижают числа обстрелов позиций ВСУ: есть потери

23.02.2018 11:14
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Боевики не снижают числа обстрелов позиций ВСУ: есть потери

За минувшие сутки позиции ВСУ в Донбассе боевики обстреляли 19 раз, в результате один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Так, на Луганском направлении из пулеметов, минометов, гранатометов и вооружения БМП обстреливали украинские позиции возле Луганского, Троицкого, Крымского, Катериновки, Зайцево, Гладосово, Лозового и Новоалександровки.

На Донецком направлении оккупанты использовали минометы возле Новотроицкого и Песок, говорится в сообщении.

 

История: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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