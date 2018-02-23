Бойцы ВСУ в Донбассе получили спецполномочия: озвучены подробности

23.02.2018 21:20

Военнослужащие и правоохранители в Донбассе в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, отныне смогут входить в жилые помещения граждан и, по согласию владельцев, использовать их транспортные средства для обеспечения национальной безопасности и отпора вооруженной агрессии России.

Такие нормы содержатся в законе об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, закон предусматривает, что в зонах безопасности действует особый порядок, который дает специальные полномочия органам сектора безопасности и обороны и прочим государственным органам.

Согласно ст. 12 закона, военнослужащие, правоохранители и другие лица, привлеченные к мероприятиям по отпору российской агрессии, в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, могут проникать в жилые и другие помещения, которые принадлежат гражданам, на территорию предприятий и в учреждения, проверять транспортные средства.

Также, они могут использовать со служебной целью средства связи и транспортные средства (ТС) граждан по их согласию, а также транспортные средства, принадлежащие предприятиям и организациям, за исключением дипломатических ТС.

Они будут иметь полномочия временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на дорогах, не допускать их на определенные участки и объекты.

Военнослужащие и правоохранители смогут досматривать граждан, их вещи и ТС, проверять документы, удостоверяющие личность, в случае их отсутствия — задерживать для установления личности.

Источник: https://donpress.com