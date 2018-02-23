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Что разрушит Крымский мост: основные причины
Строительство скандального Крымского моста стартовало в 2015 году. Мост длиной 19 км должен соединить аннексированный полуостров в районе города Керчь с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Стоимость сооружения оценивается в 228,3 млрд рублей, а это более 4 млрд долларов. В РФ утверждают, что строительство автомобильной части моста завершится в декабре 2018 года, в 2019 году – по железнодорожной части.
Впрочем, еще на подготовке к строительству множество украинских, российских и мировых экспертов с утверждением заявили, что мост построить не смогут, а если и смогут, то простоит он недолго. Спустя три года строительства мы неоднократно наблюдали подтверждение этим заявлениям.
Что в итоге может разрушить Крымский мост – разбирался "Обозреватель".
"Нет дна"
Крымский мост строится на месте разлома земной коры. В этом районе уже начались осадки конструкций строения.
В комментарии "Обозревателю" экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы "ЭкоЭкс" Елена Васильева пояснила: "Подвижки земной коры остановить в каком-либо месте просто невозможно. И дна в этом месте разлома нет. Геологи неоднократно пытались замерить глубину этого разлома и не смогли этого сделать никакими современными устройствами".
Высокая сейсмологическая зона
Место строительства Крымского моста находится на стыке тектонических плит. Неподалеку от пролива находится стык сразу нескольких таких плит: Скифская плита, Индоло-Кубанский прогиб, Большой Кавказ, Горный Крым. Когда они движутся, происходят землетрясения. Именно южное побережье Крыма и Керченский пролив считаются очень сейсмологически активным участком. Невозможно спрогнозировать точные даты, но землетрясения регулярно будут происходить, из-за чего мост будет "разрывать".
Миграция льдов
В период сильных морозы, замерзает часть Азовского моря. А впоследствии оттепели большие льдины движутся по течению, и это может быть опасно для моста – ему грозят как минимум повреждения.
В 1945 году именно лед стал причиной разрушения Керченского моста, после чего его уже не восстановили.
Есть и еще одна опасность. В свое время по указанию Сталина в этом районе был построен железнодорожный мост в 1944 году, который был разрушен ледоходом.
Экологическая составляющая
Специалисты во всю трубят об опасностях строительства Крымского моста для экологии. И неудивительно – из-за бурения и забивания свай гибнут дельфины, подвергающиеся гидроакустическому удару.
"Если там будет стоять мост, дельфины вряд ли смогут мигрировать, потому что будут избегать вибраций, которые создает строительство и транспорт. Уже сейчас значительно увеличилось количество дельфинов, которые выбрасываются на берег. Для этого вида млекопитающих невыносим шум, ведь дельфины ориентируется в пространстве за счет звука", – рассказал "Обозревателю" эколог Международной благотворительной организации "Екология-право-человек" Алексей Василюк.
Помимо этого, при строительстве Керченского моста поднимается ил, являющийся в той части моря наиболее загрязненным, из-за чего гибнет рыба. А вымывание песка негативно влияет на популяцию рыбы, а значит – на рыболовную отрасль региона.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
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