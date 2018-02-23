Корь в Украине: запорожские медики озвучили оперативные данные

23.02.2018 20:40

В Запорожье по данным на 23 февраля было зарегистрировано 179 случаев заболевания корью.

Об этом сообщает лабораторный центр Минздрава.

Начиная с сентября, когда в городе зафиксировали первую вспышку кори, лабораторно это заболевание подтвердили у 74 человек – у тех, кто был госпитализирован из-за серьезности болезни.

За последнюю неделю, согласно с экстренными сообщениями зарегистрировано четыре случая кори, из которых два – у взрослых и два – у детей.

Стоит напомнить, что корь – это острое вирусное заболевание инфекционного характера, при котором поражается центральная нервная система человека. По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано уже более 3,5 тысяч случаев заболевания корью (в 70 раз больше, чем в прошлом году).

Также мы писали о том, как предотвратить корь у детей по рекомендациям Минздрава.

Отметим, что Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний считают, что продолжение распространения кори связано с недостаточным уровнем охвата вакцинации.

Источник: https://www.segodnya.ua