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Кравчук и Кучма ответили на "антибандеровский закон" в Польше
Президенты считают, что действия Варшавы осложняют отношения между странами
Первый президент Украины (19991-1994) Леонид Кравчук считает, что хорошие отношения с Польшей могут быть только в случае равноправия и невмешательства во внутренние дела нашего государства.
"Не может быть такого положения, когда одна сторона берет на себя роль учителя (Польша), а вторая ученика (Украина). И говорят, что Украине делать, какие улицы переименовывать – это прямое вмешательство во внутреннюю политику и внутреннюю жизнь... Если вы хотите, чтобы у нас были хорошие отношения, надо быть равноправными", – сказал он, выступая на IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы" в пятницу, 23 февраля, в Киеве, комментируя ситуацию двусторонних отношений Украины и Польши.
В свою очередь второй президент Украины (1994-2004), представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что современные политики политизируют историю.
"Они начали выворачивать все наизнанку, причем по-своему комментируя историю. Надо всех этих политиков в сторону, чтобы они не портили атмосферу взаимоотношений", – пояснил Кучма.
Отметим, посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что польский спорный закон об Институте национальной памяти в Украине могут воспринять негативно.
"Есть проблема с объяснением того, кто такие украинские националисты. Если люди совершили преступления, их нельзя защищать. Однако мы имеем дело с тем, что этот термин можно интерпретировать очень субъективно. Неизвестно, как его будут толковать судьи и обычные граждане", – сказал он.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Польша, Кравчук, Кучма
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