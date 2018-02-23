Кравчук и Кучма ответили на "антибандеровский закон" в Польше

23.02.2018 20:25

Президенты считают, что действия Варшавы осложняют отношения между странами

Первый президент Украины (19991-1994) Леонид Кравчук считает, что хорошие отношения с Польшей могут быть только в случае равноправия и невмешательства во внутренние дела нашего государства.

"Не может быть такого положения, когда одна сторона берет на себя роль учителя (Польша), а вторая ученика (Украина). И говорят, что Украине делать, какие улицы переименовывать – это прямое вмешательство во внутреннюю политику и внутреннюю жизнь... Если вы хотите, чтобы у нас были хорошие отношения, надо быть равноправными", – сказал он, выступая на IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы" в пятницу, 23 февраля, в Киеве, комментируя ситуацию двусторонних отношений Украины и Польши.

В свою очередь второй президент Украины (1994-2004), представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что современные политики политизируют историю.

"Они начали выворачивать все наизнанку, причем по-своему комментируя историю. Надо всех этих политиков в сторону, чтобы они не портили атмосферу взаимоотношений", – пояснил Кучма.

Отметим, посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что польский спорный закон об Институте национальной памяти в Украине могут воспринять негативно.

"Есть проблема с объяснением того, кто такие украинские националисты. Если люди совершили преступления, их нельзя защищать. Однако мы имеем дело с тем, что этот термин можно интерпретировать очень субъективно. Неизвестно, как его будут толковать судьи и обычные граждане", – сказал он.

Источник: https://www.segodnya.ua