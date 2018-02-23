Лютые морозы в Украину несет холодный фронт из России: синоптики уточнили прогноз

23.02.2018 12:28

К вечеру субботы и в воскресенье в Украине ожидается резкое снижение температуры

По данным метеорологов, в течение следующих суток жителям Украины стоит ожидать резкое снижение температуры на 5-7 градусов, а до 27 февраля температура воздуха в некоторых регионах опустится до -24 мороза.

Согласно оперативной информации от директора украинского Гидрометцентра Николая Кульбиды, в частности, резкое снижение температуры в период 24-27 февраля ожидается и на территории Киевской области.

Документ с прогнозом опубликован ресурсом "Киев оперативный" в телеграм-канале.

Уже к вечеру пятницы, 23 февраля, морозы придут в северо-восточную часть Украины, а далее распространятся по всей территории страны, включая южные области и Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики обещали в конце февраля настоящие морозы, местами до -23 градусов. Вместе с похолоданием в Украину идут снегопады и ледяные дожди.

Источник: https://www.segodnya.ua