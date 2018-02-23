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Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году

23.02.2018 19:07
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Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году

В 2018 году ВСУ получат противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар», а еще танки «Оплот».  Об этом сообщил Начальник Генерального штаба украинских Вооруженных сил, генерал Виктор Муженко в интервью Радио Свобода, передает replyua.net

Со слов чиновника, Вооруженные силы получат танки «Оплот» до конца года, хотя ранее ожидалось, что это произойдет раньше. В то же время Виктор Муженко сообщил, что украинские военные уже успели испытать противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар». 

«Речь идет о мощном и современном оружии. Мы уже определили, какие подразделения и каким комплексом должны быть оснащены. До конца текущего года мы завершим значительное усиление своей противотанковой обороны», - сказал он.

Глава Генштаба добавил, что американские ПТРК Javelin будут способствовать усилению психологической устойчивости личного состава и в значительной степени оснастят подразделения, хотя у ни нет значительных отличий от аналогов, произведенных в Украине. «Они не исключают друг друга, они могут лишь друг друга дополнять», - подытожил Муженко.



Теги: Украина, США, Донбасс, летальное вооружение
 
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