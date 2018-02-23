Нидерланды отменят блокировку ассоциации Украина – ЕС, иноСМИ

23.02.2018 09:00

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, который заблокировал для Украины СА с ЕС в 2016 году, о чем пишет replyua.net со ссылкой на NOS.



Проект закона, который регулирует отмену документа, поддержали 76 парламентариев их коалиционных фракций. В свою очередь 69 оппозиционных депутатов проголосовали против. Сообщается, что буквально через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в сенате. Как отмечает издание, правительственные партии имеют сильное большинство и в верхней палате парламента.



Насколько известно, через несколько месяцев после ратифицирования Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС голландцы собрали необходимые 300 тысяч подписей для проведения консультативного референдума по соглашению. Референдум в в этой стране состоялся 6 апреля 2016 года. 61 процентов проголосовали против соглашения между Украиной и Евросоюзом. Тогда правительство Нидерландов, несмотря на консультативный статус, не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации.